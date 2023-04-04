Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли необходимость усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Как сообщает УНИАН, об этом говорится в сообщении Залужного в соцсетях.

«Особое внимание было уделено вопросу поставки вооружения и боеприпасов. Отмечали важность усиления системы противовоздушной обороны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Залужный рассказал Милли о ситуации на линии фронта. По его словам, ситуация «сложная, но контролируемая».