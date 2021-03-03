Залкалиани: Последние события в регионе требуют тесного сотрудничества

«Думаю, что сейчас важный период с точки зрения турецко-грузинских связей. Последние события в регионе требуют тесного сотрудничества и приведения в соответствие позиций».

Oб этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Д.Залкалиани отметил, что официальный визит в Турцию, который он совершил по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, это возможность провести обсуждения в региональном контексте.

«В ближайшее время планировалась трехсторонняя встреча, но, к сожалению, наша встреча с азербайджанским коллегой не состоялась. Турецкий коллега пригласил меня в Турцию и мне предложили обсудить не просто двусторонние вопросы, но и важные вопросы в региональном контексте», — подчеркнул министр.