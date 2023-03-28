Биньямин Нетанияху в понедельник заявил о приостановке принятия законов судебной реформы до лета, утром во вторник закон о комиссии по выбору судей поступил в Кнессет для голосования.

Секретарь Кнессета сказал, что это «технический вопрос», закон голосоваться пока не будет. Депутат Наама Лазими от «Аводы» назвала это «переговорами под дулом пистолета».

Согласно регламенту, внесение законопроекта должно быть сделано не менее чем за 24 часа до его вынесения на голосование на пленарном заседании. Оппозиция опасается, что если в переговорах не будет прогресса, коалиция сможет поставить закон на голосование еще до перерыва на следующей неделе.

Авигдор Либерман призвал Лапида и Ганца отозвать свои переговорные команды, так как у Нетанияху не было намерения действительно приостановить реформу.

«Невозможно вести переговоры, когда Нетаньяху и его партнеры продолжают законодательный процесс», — написал он в своем Твиттере. «Я призываю оппозиционные партии отозвать команды, которые были отправлены в дом президента, до тех пор, пока закон о комиссии по назначению судей не будет удален со стола Кнессета. Переговоры ведутся не так».

«Не живите иллюзиями, вы не должны попасть в ловушку Нетаньяху. На протестах, в которых я имел возможность участвовать в последние несколько недель, я неоднократно получал такие ответы, как: «Либерман, вы знаете Нетаньяху, вы годами предупреждали нас о том, что должно произойти, вы предупреждали, что он продаст страну по личным мотивам», — написал он часом ранее.

Тем временем, в Израиле продолжаются протесты. Большая демонстрация состоится в Тель-Авиве на улице Каплан. (israelinfo.co.il)