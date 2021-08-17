15 августа 2021 года член Наблюдательного совета Агентства НПО Аваз Гасанов заявил о том, что в настоящее время в числе вопросов, беспокоящих НПО, входят доступ к грантам международных доноров, упрощение регистрации НПО и правила осуществления пожертвований.

«Правительству достаточно изменить лишь несколько норм, чтобы упростить государственные процедуры регистрации НПО», — заявил член Наблюдательного совета Агентства НПО.

Действительно ли государственная процедура регистрации неправительственных организаций является сложной и нуждается в упрощении? Ведь Министерство юстиции утверждает, что делает все возможное для беспрепятственной регистрации неправительственных организаций.

Глава группы печатных изданий Управления прав человека и общественных связей Министерства юстиции Азербайджана Расим Гасанов опроверг Аваза Гасанова. «Государственная регистрация неправительственных организаций осуществляется Министерством юстиции Азербайджанской Республики в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», — заявил Расим Гасанов.

Как отметил Гасанов, процесс регистрации неправительственных организации является довольно простым.

«Неправительственной организации нужно обратиться в Министерство юстиции и представить документы, в соответствии со статьей 5 Закона «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц». Если проблем в представленных документов не будет, то они будут зарезервированы в указанные законом сроки», — сказал # глава группы.

«Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» гарантирует быструю и упрошенную регистрацию неправительственных организаций. Но бюрократы из Министерства юстиции извратили это требование закона», — сказал нам главный редактор сайта gununsesi.info, активист по правам человека Парвиз Гашимли.

По словам Гашимли, он в течение очень долгого времени пытается зарегистрировать созданную им неправительственную организацию «Центр политических и гражданских прав».

«Согласно статье 8 Закона Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», документы относительно регистрации неправительственных организаций принимаются Министерством юстиции в течение 30 дней на предмет соответствия Конституции и законодательным актам Азербайджанской Республики. В случае выявления в документах недостатков, не являющихся причиной отказа в государственной регистрации неправительственных организаций Минюст должен вернуть их НПО и назначить дополнительный срок в 20 дней для устранения этих недостатков. Все недостатки, не являющиеся причиной отказа, должны быть выявлены одновременно и представлены обратившемуся для устранения.

Не позднее, чем по истечении 10 дней после устранения выявленных в данных документах недостатков, Министерство юстиции обязано выдать обратившемуся свидетельство о государственной регистрации», — заявил главный редактор.

Как отметил Парвиз Гашимли, на самом деле Минюст возвращает документы, придравшись к какому-либо пункту представленных документов.

«После исправления данного пункта, документы направляются в Минюст для регистрации. Через месяц Минюст обнаруживает какую-нибудь другую неисправность и возвращает документы на доработку. Так может тянуться до бесконечности. Такое произошло и с нашими документами. Поэтому мы и обратились в суд. Однако местные суды поддержали позицию Министерства юстиции. Поэтому, мы два года назад обратились в Европейский суд по правам человека. Теперь ждем решения Евросуда», — сообщил нам активист по правам человека.

Хотим отметить, что мы внимательно просмотрели Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» и убедились в правоте слов журналиста.

По словам главы общественного объединения «Забота об инвалидах Карабахской войны» Фиридуна Мамедова, ему пришлось потратить целых десять лет для того, чтобы добиться регистрации своей организации.

Как отметил Фиридун Мамедов, от неправительственных организаций при регистрации также требуют поручительство государственных структур. «Хотя в статье 5 «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» ничего не говорится о поручительстве государственных структур», — сказал нам глава общественной организации.