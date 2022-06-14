Венецианская комиссия Совета Европы на заседании 17-18 июня обсудит закон Азербайджана о медиа, принятый в конце прошлого года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Венецианской комиссии.

Группа экспертов Венецианской комиссии изучили соответствие нового закона Азербайджана о медиа стандартам Совета Европы и подготовили заключение по данному вопросу.

«Это заключение будет обсуждено и принято на закрытом заседании комиссии. Подготовка экспертного заключения было истребовано главой Мониторингового комитета ПАСЕ я 2 февраля», — говорится в сообщении.

Решения, принятые на закрытом заседании, будут оглашены в СМИ 20 июня.

Азербайджанские независимые эксперты по правам медиа считают, что новый закон не соответствует международным обязательствам Азербайджана и стандартам в области свободы СМИ.

30 декабря прошлого года парламент Азербайджана принял новый закон о медиа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал новый закон о СМИ в феврале этого года.

Закон определяет организационно-правовые и экономические основы деятельности в сфере СМИ, а также общие правила получения, подготовки, передачи, производства и распространения массовой информации.

Документ охватывает вопросы, связанные с деятельностью журналистов, в том числе выдачу соответствующих единых удостоверений журналистам, создания Реестра СМИ, запрещает ведение закрытых съемок и др. (Turan)