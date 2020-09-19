Закир Гасанов: ВС Азербайджана готовы дать решительный ответ на любую провокацию врага

19 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с командующим составом Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны.

Министр отметил, что полученные последние данные и сообщения, распространенные в средствах массовой информации, а также военная риторика в выступлениях военно-политического руководства Армении, ведение мобилизационной деятельности и привлечение в регион внешних сил ясно свидетельствуют о том, что противник намерен совершить масштабные провокации и обострить ситуацию.

«Учитывая это, имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства должны быть полностью готовы не только к пресечению любых провокаций, но и к принятию строгих упреждающих мер. При этом особое внимание следует уделять разведывательной деятельности и боевому обеспечению, а также предпринимать организованные действия на всех направлениях», — сказал З.Гасанов.

Необходимо усилить контроль за качеством учений и тренировок, нацеленных на постоянное повышение боеспособности и профессионализма азербайджанской армии, в частности ее передовых подразделений, а также на повышение уровня боевой готовности личного состава и освобождение оккупированных территорий, отметил он.

Министр поручил участникам совещания уделить особое внимание переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации, эффективности и своевременному завершению процесса подготовки к зимнему периоду, полноценному обеспечению подразделений, здоровью военнослужащих, а также мерам по борьбе с пандемией COVID-19.

З.Гасанов также распорядился уточнить боевые расчеты и мобилизационные ресурсы с соответствующими структурами в соответствии с планом действий и подготовиться к проведению сборов по различным специальностям, полевых выходов и занятий по боевой подготовке с военнообязанными, находящимися в запасе.