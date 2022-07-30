На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что Закир Гасанов обстоятельно проанализировал оперативную обстановку и сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе, а также в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника.

Участникам совещания сообщили, что в войсках азербайджанской армии предстоят проверки по итогам шестимесячного процесса боевой подготовки.

Закир Гасанов дал указание уделить внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск в новом учебном периоде, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боеготовности подразделений на высоком уровне.