10 сентября в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Закир Гасанов довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией.

Особо подчеркнув напряженность, которая может возникнуть в результате интенсивного обстрела армянскими вооруженными силами позиций нашей армии в направлении Кяльбаджарского и Лачынского районов в последнее время, министр обороны приказал всегда быть готовыми к немедленному и решительному пресечению любых провокаций.