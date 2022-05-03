Генерал Тревор Кадьё (Trevor John Cadieu), захваченный российскими войсками при попытке вырваться из окружения на «Азовстали», был командующим Канадскими сухопутными войсками.

Об этом сообщает со ссылкой на pravda.ru.

Сообщается, что генерала зовут Тревор Кадьё. Семь месяцев назад он был назначен на должность командующего Канадскими сухопутными войсками, но перед инаугурацией оказался замешан в сексуальном скандале. В домогательствах, которые произошли ещё в 1994 году, его обвинила бывшая сослуживица. Генерал назвал обвинения ложными, но в апреле 2022 года уволился с военной службы.