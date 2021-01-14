Захоронены ли в Карабахе радиоактивные отходы Мецаморской АЭС? – НАНА проведет исследования

За почти тридцать лет оккупации Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы были подвергнуты экологическому террору. Сейчас важно установить его масштабы, и в частности выяснить, есть ли на освобожденных территориях зоны радиоактивного загрязнения. Для этого учеными института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будут проведены соответствующие исследования.

Есть информация о том, что в годы оккупации на территории Кельбаджарского и Агдеринского районов Азербайджана были захоронены радиоактивные отходы Мецаморской атомной электростанции в Армении.

В институте геологии # отметили, что сейчас нельзя ничего сказать о радиационном фоне в Карабахе. Это станет известно только после проведения тщательных радиоэкологических исследований, что будет возможно после окончания разминирования данных территорий. Что касается методов очистки, то в институте подчеркнули, что в разных случаях они разные.

Глава национального центра экологического прогнозирования, эколог Тельман Зейналов отметил, что пока остается только делать предположения, но в скором времени ситуация прояснится. По его мнению, в Карабахе армяне могли захоронить отходы с Мецаморской АЭС, так как знали, что уйдут оттуда, и эта земля вернется в состав Азербайджана. Он считает, что если захоронение отходов имело место, то, скорее всего, они были захоронены в специальном свинцовом могильнике. В любом случае, информацию необходимо проверить. Надо быть уверенными в том, что радиоактивной угрозы нет, а если она есть, то определить ее происхождение и предпринять соответствующие меры.

Эколог отметил, что большую обеспокоенность у него вызывает само функционирование Мецаморской АЭС, которая представляет опасность для всех стран региона. В 2017 году Зейналов в связи с этим организовал круглый стол, в котором участвовали представители 11 государств.

«Мецаморскую АЭС надо закрыть, ведь срок ее эксплуатации прошел уже 15 лет назад, хотя потом его продлили, благодаря России еще на 10 лет, но и они через несколько лет истекут. Придется подумать над вариантами, но сейчас – это мина замедленного действия», – сказал он.

Руководитель экологического объединения «Рузгар» Ислам Мустафаев, комментируя информацию о возможном захоронении в Карабахе радиоактивных отходов, напомнил, что пока неизвестно, есть ли действительно повод для волнений. Но он напомнил, что и Азербайджан, и Армения являются членами МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), а члены этой организации не имеют права делать что-то подобное. Но от Армении не знаешь, что ожидать, поэтому, если есть какая-то информация по этому поводу, ее надо проверить.

«В Карабахе будут жить люди, будет развиваться сельское хозяйство и важно быть уверенными в безопасности территорий.

Наша организация будет претворять программу по комплексному изучению экологической и радиоэкологической обстановки на освобожденных территориях. Мой друг, завотделом в институте геологии, член-корреспондент НАНА Чингиз Алиев заявил на днях, что его институт будет проводить радиоэкологическое обследование. Возможно, исследования будут поделены на территории, ведь речь о масштабной территории- 11-12 тысяч квадратных километров»,– сказал Мустафаев.

Сначала нужно провести радиометрическое измерение, и будет выяснено, есть ли в данной местности повышенная радиация. Если будет выявлен повышенный радиационный фон, надо будет взять образцы и выяснить его происхождение. Оно может быть природным, а может быть искусственным, техногенным.

Что касается Мецаморской АЭС, то он также считает, что ее нужно закрыть, этот вопрос необходимо поднимать. Он напомнил, что армяне хотят построить еще один реактор, что несколько лет назад обсуждалось в Женеве, и вызвало недовольство стран региона.

«Сейчас там два реактора, один из которых имеет трещины. Но закрыть АЭС может быть даже сложнее, чем открыть. Эта АЭС представляет опасность и для самой Армении, и много лет назад неправительственные организации этой страны поднимали этот вопрос. Но потом эта проблема стала умалчиваться.

Мецаморская АЭС находится на перекрестке четырех стран. До турецкой границы 13 километров, 70 км до нашей границы, более 100 км до грузинской границы. Так что если что-то произойдет на этой АЭС, под угрозой будут все эти страны. Почему-то, АЭС в большинстве стран строят прямо на границе, так что если там произойдет авария, достанется и соседям»,– сказал Мустафаев.