Москва готова и дальше содействовать улучшению отношений Анкары и Еревана, видит положительные сигналы между странами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы зафиксировали состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой, имеется ввиду зафиксировали в контексте того, что мы их видели и приняли к сведению, — сказала она. — Готовы мы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и на основе учета интересов друг друга».

Как отметила дипломат, налаживание отношений между странами способствовало бы установлению мира, стабильности и процветания в регионе, особенно на фоне «нормализации азербайджано-армянских отношений в контексте реализации подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

Захарова напомнила, что Россия всегда выступала за улучшение отношений между Арменией и Турцией и принимала активное участие в этом процессе. «Кстати говоря, мы в прошлом непосредственно участвовали в соответствующих посреднических усилиях. Так мы способствовали подписанию в 2009 году в Цюрихе так называемых цюрихских протоколов. Они предполагали поэтапное улучшение отношений между Арменией и Турцией без выдвижения предусловий, — отметила она. — Действительно, Россия сыграла не просто роль посредника, а действенную роль, эффективную, которая привела к позитивным итогам той встречи. К сожалению, инициативы, которые были достигнуты при посредничестве России уже сторонами не были реализованы. Но это уже была воля каждого государства». (ТАСС)