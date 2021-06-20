Россия всегда закономерно отвечала на введение незаконных санкций со стороны США. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Вашингтоне готовят новый пакет санкций против Москвы в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. «Северный поток — 2″ в изложении местных чиновников увязывается с [Алексеем] Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», — отметила она.

Захарова добавила, что США путем введения санкций против России пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

«Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с [Алексеем] Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», — написала она в своем Telegram-канале.