В Южно-Кавказском регионе основное внимание уделяется восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о предстоящей завтра в Сочи трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении.

М.Захарова отметила, что комментировать встречи на высшем уровне — полномочия администрации президента России.

«Могу сказать, что Россия делает все для того, чтобы предпринимать шаги по укреплению стабильности и налаживания мирной жизни в Южно-Кавказском регионе. Разумеется, основное внимание сейчас уделяется восстановлению торгово-экономических и транспортных связей в этом регионе», — подчеркнула она.