Захарова обвинила СБУ в репрессиях

Требование Службы безопасности Украины (СБУ) удалить из App Store приложения российских телеканалов и изданий — проявление репрессивной политики по отношению к СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

Такие действия не только ограничивают право граждан Украины на получение информации, но и лишают русскоязычных граждан страны возможности получать достоверные новости на родном языке, отметила дипломат.

МИД призвал Apple не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова.