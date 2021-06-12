Сотрудники Кяльбаджарского районного отдела полиции продолжают принимать меры по задержанию лиц, пытающихся без разрешения проникнуть на освобожденные от оккупации, не полностью очищенные от мин территории района.

Как сообщили местному бюро АПА в Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий были задержаны 5 человек, которые хотели проникнуть на территорию района.

В отделении полиции с ними были проведены профилактические беседы, они были предупреждены о том, что мины и взрывчатые вещества могут угрожать их жизни. В отношении этих лиц приняты меры административного взыскания.