Продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение проникновения граждан на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин и других взрывчатых веществ территории без соответствующего разрешения, путем обхода контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщает АПА, 29 июня сотрудниками Кяльбаджарского районного отдела полиции были задержаны 6 человек, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории. Они были приглашены в отделение полиции, где с ними были проведены профилактические беседы и предупреждены, что мины и взрывчатые вещества могут представлять опасность для их жизни.

В отношении этих лиц было применена мера административного наказания, материалы направлены в районный суд для рассмотрения.