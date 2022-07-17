Полицейские задержали бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, об этом сообщается в ее Telegram-канале. 15 июля журналистка вышла в одиночный пикет на набережную Кремля, обвинив российские власти в гибели детей в Украине.

«Марина задержана. Информация о ее местоположении неизвестна», – сказано в Telegram-канале бывшей сотрудницы «Первого канала».

Судя по фотографиям в публикации, Марину Овсянникову задержали в Подмосковье во время прогулки. Недавно женщина вернулась в Россию для участия в судебном процессе со своим мужем.

15 июля Овсянникова провела антивоенную акцию, выйдя с плакатом на набережную Кремля. «352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» – было написано на плакате.

13 июля экс-редактор «Первого канала» сообщила, что на нее завели новое административное дело за дискредитацию российской армии. Что стало причиной этому, ей неизвестно. В мае в суд вернули другое дело против журналистки по аналогичной статье.

Марина Овсянникова получила известность после того, как 15 марта вышла с антивоенным плакатом в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале». Тогда ей назначили штраф 30 тыс. руб. по административному делу о нарушении порядка проведения митинга. Позже Овсянникова покинула Россию и работала в зарубежных СМИ.