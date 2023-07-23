Задержан глава Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губад Ибадоглу. Об этом сообщила дочь Ибадоглу Жаля Байрамова. По ее словам, Ибадоглу задержан около 1-2 часов дня на дороге Новханы-Сумгайыт, когда он ехал на встречу с молодежью Сумгайыта.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы МВД Анар Гафаров сообщил Turan, что Ибадоглу вместе со своим адвокатом Зибейдой Садыговой приглашен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД в связи с поступившими обращениями. Ведется расследование, будет предоставлена дополнительная информация.

Ибадоглу помимо своей политической деятельности известен еще как ученый-экономист.