Зачем Украине статус наблюдателя в Тюркском совете?

С довольно неожиданным заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова. Она из тех крымских татар, которые не смогли принять оккупацию и уехали в Киев. «Украина стремится получить статус наблюдателя в Тюркском совете, который является объединяющей организацией тюркского мира», — заявила Джапарова журналистам.

«Украина — наследница турецкой культуры. Крымские татары — мостик между Украиной и Турцией», — пояснила необходимость данного шага замминистра. Она сообщила также о намерении Турции построить в Херсонской области 500 квартир для крымских татар, поближе к полуострову. Она указала на то, что Россия сегодня пытается уничтожить наследие крымских татар, как делала это исторически и ранее. «Российская Федерация, оккупировав Крым, стремится узаконить свои преступления инструментами гибридной войны. Она тратит миллиарды долларов на международные конференции в оккупированном Крыму. Приглашая на полуостров людей из разных стран, она вынуждает их рассказывать «насколько хорошая жизнь в Крыму» для создания иллюзии», — отметила Джапарова.

Кроме того, по ее словам, Россия использует оккупированный Крым как военную базу и пытается установить контроль над регионом Черного и Азовского морей, чтобы продвигать военную стратегию на Ближний Восток и в Северную Африку.

Тут есть над чем поразмышлять. Особенно интересен момент с Тюркским советом. Кстати, недавно она же заявила, что правительство Украины разработало Стратегию деоккупации Крыма, однако пока что документ не является публичным. Из чего, интересно, может состоять такая стратегия? Рассказанное Джапаровой журналистам, наверное, может служить свидетельством того, что Украина готова опираться на любую иностранную поддержку — в данном случае, Турции и Тюркского совета, состоящего также из Азербайджана и ряда стран Средней Азии, поскольку они чувствуют безусловную связь и сочувствие к крымскотатарскому народу и к проблеме территориальной целостности вообще. Интересно также, насколько права замминистра, говоря о целях России по превращению Крыма в военный плацдарм для продвижения в Средиземноморье.

Свой взгляд на эти моменты представили # зарубежные эксперты.

Владимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Начнем с того, что Эмине Джапарова достаточно внятно и по многим аспектам объяснила инициативу о статусе наблюдателя в Тюркском совете для Украины – в разрезе фактора ущемления прав и свобод крымских татар в оккупированном Крыму, но не только.

Такую инициативу можно только поприветствовать, так как она является признаком проактивной позиции Киева в политике деоккупации Крыма. Собственно, о проактивности свидетельствовало и само назначение Эмине Джапаровой на должность заместителя главы внешнеполитического ведомства – логичное и не вызывающее вопросов кадровое решение Киева (особенно на фоне ряда других назначений в последнее время, выглядящих, мягко говоря, не бесспорно). Также напомню, что она является главой Национальной комиссии Украиныпо делам ЮНЕСКО.

Безусловно, сближение с Тюркским советом, это, прежде всего, про Турцию как естественного союзника Киева по противодействию экспансии России в Черноморском регионе. Аннексия Крыма и его тотальная милитаризация помимо создания новых очевидных военных угроз для Украины привела к резкому смещению баланса сил в пользу России, которая, по сути, сегодня имеет позиции гегемона в Черноморском бассейне. Это по определению не может устраивать Анкару. Солидарность же с крымскими татарами и территориальной целостностью Украины, повторюсь, — на поверхности.

… Крым не в планах – а уже превращен в военный плацдарм для продвижения интересов Кремля в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, Каспии («Большом Каспийском регионе») и так далее. Крымская группировка сыграла и продолжает играть одну из ключевых ролей в «сирийском экспрессе» — военной авантюре Москвы в Сирии. И речь здесь идет не только про логистику, но и про боевые операции, где особняком стоят пуски крылатых ракет «Калибр» с введенных в состав Черноморского флота РФ фрегатов проекта 11356. Это так – навскидку.

Другим немаловажным аспектом возможного статуса наблюдателя в Тюркском совете для Украины является, скажем так, просветительская функция. Разные постсоветские страны Тюркского совета находятся в отличающихся «геополитических парадигмах», но в каждой из них очень сильное российское информационное влияние и другие аспекты «мягкой силы» Кремля. Это касается как Азербайджана, так и стран Центральной Азии. Коммуникация в новом формате важна и для Киева, и, уверен, для стран Тюркского совета. Также не будем забывать, что наблюдателем в ТС является Венгрия, и такая дополнительная площадка точно не будет лишней для Киева и Будапешта.

Безусловно, эту инициативу следует рассматривать как элемент долгоиграющей стратегии по деоккупации Крыма. Она охватывает все без исключения сферы – от усиления в целом сектора безопасности Украины до сохранения национально-культурной идентичности крымских татар, которая в очередной раз находится под угрозой размывания и исчезновения в силу политики Москвы. Базовым столпом этого процесса должна стать, прежде всего, готовность Киева последовательно отстаивать стратегию по возвращению Крыма, не разделять вопросы оккупации Крыма и части Донбасса, не идти на разного рода «сделки», навязываемые как из Кремля, так и рядом наших «партнеров». Далее – это и солидарность международного сообщества, и собственно ситуация внутри России. И в этом плане сложно переоценить важность углубления сотрудничества в формате Украина – Тюркский совет.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Начнем с того, что Крым уже превращен в одну военную базу и, конечно, это важная стратегическая опора для Москвы в военном смысле.

Говоря о заявлениях из Киева, любые инициативы, направленные на улучшение условий жизни крымских татар, можно только приветствовать. Вспомним, что крымских татар в Крыму преследует ФСБ. Их кидают в тюрьмы без каких-либо оснований. Их ситуация очень тяжелая. Очень правильно, что есть замминистра иностранных дел, которая занимается именно этим вопросом целенаправленно.

Что касается Турции и Совета, мы недавно видели позицию Украины по конфликту Азербайджана и Армении, где Киев фактически поддержал Баку и опосредованно — Анкару. Турция находится в крайне сложных отношениях с Москвой и, возможно, Киев старается подавать четкие сигналы таким сильным игрокам, как Турция, что есть готовность выступать единым фронтом. Для Украины, в которой идет горячая война уже 6 лет, любые союзы и сотрудничество с большими партнерами — крайне важно. Вот они это сотрудничество и развивают.

Я не думаю, что у кого-то есть план, как деоккупировать Крым, или вера в реальность такого плана, но любые меры, направленные на реинтеграцию украинской территории, можно только поддерживать.