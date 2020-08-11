Зачем нужна и к чему приведет единая система управления госмонополиями?

Из указа главы государства и устава Инвестиционного холдинга следует, что новый субъект хозяйствования призван обеспечить единую систему управления в госкомпаниях, сказал в комментариях # юрист и финансист Акрам Гасанов. Специалист в области права помог разобраться в организационно-правовых деталях перехода к единому управлению крупнейших государственных компаний.

Первый возникающий вопрос – для чего это было нужно? Ответ – в заявлении главы государства, говорит собеседник. Напомним, что 6 августа на совещании в связи с мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал неэффективность госкомпаний. Лидер страны подчеркнул, что государственные компании неэффективны, неприбыльны и существуют за счет госбюджета.

Сигнал для руководства компаний

С этой точки зрения важно и понятно желание создать единую систему управления и контроля, сказал Гасанов. К вопросу о том, почему именно холдинг, эксперт отметил, что закон, оговаривающий организационно-правовую форму, в данном конкретном случае не предусматривает ограничений. Само название «холдинг» (от англ. holding «удерживание, владение») сигнал для руководителей госкомпаний. Тем самым глава государства дает им понять, что новый холдинг держит монополии и владеет ими, а те обязаны подчиняться. По мнению собеседника, Инвестиционному холдингу следует передать все крупные государственные компании: «Из указа президента следует, что перечень таких компаний будет утвержден. Хочу напомнить, что несколько лет назад была создана Азербайджанская промышленная корпорация, призванная управлять проблемными активами государства, в том числе перешедшими государству по кредитам Межбанка. Считаю, что эту корпорацию, а также все крупные государственные компании, в том числе МБА, следует передать Инвестиционному холдингу».

Любопытная деталь — согласно пункту 4.2 указа, часть полномочий учредителя холдинга передается самому же холдингу, говорит эксперт, как-то: утверждение годовых финансовых отчетов, определение направлений развития и т.д. Но, как правило, в уставе любого юридического лица только часть полномочий передается учредителям. В нашем же случае полномочия учредителя переданы самому холдингу, и хотя это ответствует действующему закону «О публичных юридических лицах», такой подход и сама норма упомянутого закона лишены здравого смысла. А ведь до этого во всех учрежденных главой государства компаниях полномочия учредителя всегда распределялись между президентом страны и прочими государственными органами, скажем, правительством. Никогда эти полномочия не передавались самой компании, потому что по логике и здравому смыслу они принадлежат учредителю, а не учреждаемому лицу.

За проектом стоят влиятельные лица

В случае с инвестиционным холдингом получился нонсенс, утверждает собеседник, но именно это обстоятельство как раз-таки свидетельствует о том, что за новосозданным инвестиционным холдингом стоят очень влиятельные лица — авторы и кураторы, которые не желают зависеть ни от кого, кроме главы государства: «Тем самым мы заведомо наблюдаем амбиции и мощь холдинга, который изначально как бы заявляет, что будет считаться только с президентом страны. Ему в исключительном порядке переданы даже полномочия учредителя, тогда как обычно эти функции передаются только госорганам, в данном случае центральным госорганам. Одновременно возникает вопрос – почему эту функцию по обеспечению единой системы управления и контроля в госкомпаниях не передали Министерству экономики, но создали специальный холдинг в форме юридического лица публичного права? Ведь чисто функционально Минэкономики может вполне с этим справиться».

Причины, на взгляд собеседника, могут быть следующие. Скорее всего, речь идет о зарплатах будущих работников, а они должны быть очень высокие во избежание коррупции. Ведь в их подчинении, говорит эксперт, будут крупнейшие государственные монополии, имеющие дело с большими суммами. В министерстве по примеру прочих госорганов зарплаты небольшие, если сравнивать с государственными компаниями, SOCAR, Межбанком и пр. Кстати, госкомпании будут платить холдингу некие взносы. Именно из этих средств холдинг сам определится с зарплатами сотрудников. Не исключено, что такой подход приведет зависимости холдинга от госкомпаний.

А ведь в свое время похожий проблемный сценарий наблюдался в деятельности печально известной Палаты надзора финансовых рынков, существовавшей на взносы от поднадзорных ей финансовых структур – банков, небанковских кредитных организаций, страховых, инвестиционных компаний и пр. Но есть в этом плане и преимущества, поскольку холдинг будет заинтересован в прибыльности госкомпаний, если от этого фактора зависят взносы. Но и тут не обойдется без рисков — руководство холдинга может пойти на сговор с госкомпаниями для «раздувания» их финансовых показателей. Т.е. здесь могут закрывать глаза на завышение показателей, поскольку взносы и премии в таком случае будут больше.

Другая схожесть холдинга с Палатой надзора финансовых рынков в системе управления. Здесь тоже будет действовать двухуровневая система – наблюдательный совет и правление. Членов наблюдательного совета и председателя правления будет назначать глава государства, остальных членов правления назначает наблюдательный совет по представлению председателя правления.

«Аналогичным управлением запомнилась Палата надзора финрынков, — говорит юрист. — Такой расклад привел к двоевластию и борьбе за власть между председателем совета Руфатом Асланлы и председателем правления Ибрагимом Алышевым. Оба говорили, что их назначил Президент и отказывались подчиняться друг другу. Правда, в случае с холдингом есть одно существенное отличие. Здесь члены наблюдательного совета будут работать на общественных началах, т.е. это не их постоянное место работы, как было в палате, а потому велика вероятность, что в этот совет войдут высокопоставленные чиновники. Кроме того, высока вероятность, что совет возглавит один из помощников президента страны, поскольку в пункте 4.7.18 устава указано, что самые важные вопросы холдинг будет согласовывать с главой государства. А потому, скорее всего, холдинг будет курировать один из помощников президента и на самом деле это существенно снизит гибкость и быстроту принятия решений, приведет к бюрократии».

Инвестхолдинг не решит всех проблем

Создание Инвестиционного холдинга вызывает много вопросов о его эффективности. При этом понятно, что сам по себе холдинг не решит всех проблем госкомпаний.

«Да, нужно создать единую систему и выбран определенный путь, — продолжил Гасанов. — Но существуют и другие проблемы, в первую очередь это касается низкого уровня корпоративного управления в стране. По этой причине крупный и успешный бизнес функционирует в основном благодаря административному ресурсу, а не каким-то своим управленческим способностям. Кстати, это происходит в том числе потому что Гражданский кодекс касательно корпоративного права не соответствует требованиям времени, а корпоративное право очень слабое, особенно в части законодательства о юридических лицах. С другой стороны, холдинг, конечно же, должен быть прозрачным, в том числе по вопросам принятия на работу, закупок и отчетности – собственной и контролируемых госкомпаний. Также важно, чтобы госкомпании отказались от своих непрофильных активов, продали их и занимались непосредственно своей деятельностью. Ведь эти компании, помимо основной деятельности, владеют еще и массой непрофильных компаний. Т.е. помимо единой четкой системы управления сейчас необходимо заняться решением этих вопросов. Добиться успешности компаний, и тогда в итоге они могут быть приватизированы».

О рисках «иммунного зонтика»

«В то же время холдинг представляет высокие риски для частного сектора, — говорит юрист. — Некий риск «иммунного зонтика», я бы сказал. Он может привести к тому, что независимо от степени правоты холдинга, никто не посмеет ему перечить. А ведь у нас уже есть такие примеры, скажем, некоторые крупные бизнес-структуры, которые тоже в некотором роде работают под таким «зонтиком» безопасности и просто уничтожают своих соперников, конкурентов, а иногда и клиентов. Скажу, как адвокат, сегодня можно выиграть суд у любой госкомпании, даже самой крупной, у того же SOCAR. И такие прецеденты есть. Да, для этого твоя правда должна быть железной, чтобы суд просто никуда не мог деться. Но с появлением холдинга все может сложиться иначе, поскольку в приоритете будет созданный президентом госпроект и государственные интересы. Одного названия этой организации будет достаточно, чтобы выиграть любое судебное разбирательство. А значит, госкомпании могут теснить всех своих конкурентов в частном секторе, своих контрагентов и клиентов. Они могут быть неправы, но суды будут на стороне холдинга».

Эксперт привел пример того, как МБА пару лет назад в одностороннем порядке понизил процентные ставки по вкладам, нарушив закон и ссылаясь при этом на президентский указ о приватизации Межбанка: «Мол, это нужно для оздоровления банка. А ведь проект инвестиционного холдинга выглядит намного серьезнее и это делает его неуязвимым для правосудия, создавая риски для бизнес-среды. Но будем надеяться, что к руководству холдинга придут молодые, грамотные и образованные кадры, которые не станут злоупотреблять административными ресурсами, а параллельно с развитием государственных компаний помогут бизнесу».

Напомним, что неэффективность управления в государственных компаниях привела к необходимости создания инвестиционного холдинга, который по своему статусу будет юридическим лицом публичного права. В указе главы государства так и говорится – субъект хозяйствования создается для управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами с государственной долей по единым принципам. Другая, не менее важная задача — увеличить прозрачность и экономическую эффективность инвестиционных проектов, реализуемых государственными предприятиями.