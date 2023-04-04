Наша страна наводнена автомобилями, так что дорожные пробки стали привычным явлением, как и загазованный воздух. По официальным данным в Азербайджане более 1,4 млн. машин, причем 80% из них были произведены более 10 лет назад. Не раз эксперты говорили о том, что к нам завозят «железных коней», которые уже не нужны за рубежом. Но больше ввозить старые транспортные средства в республику не получится. Распоряжение о том, что автомобили с более чем 10-летней датой производства не будут допущены к ввозу в Азербайджан, подписал премьер-министр Али Асадов. Исключение составляют раритетные легковые автомобили и легковые автомобили, временно ввезенные на таможенную территорию. Данное постановление вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, то есть с 28 апреля.

Экологи отмечают, что это положительно скажется на экологической обстановке в Азербайджане, станет меньше вредных выбросов в атмосферу. В обществе принятое решение вызвало неоднозначную реакцию и волну обсуждений. И если одни считают его правильным, то других оно возмутило.

«Среднему классу машины станут просто недоступны, а значит, придется пересаживаться на автобусы или покупать самокаты», – говорят они. Новые авто не многим по карману, да и старым предрекают подорожание.

По словам эксперта в сфере транспорта Эльданиза Джафара, новое постановление Кабинета Министров направлено на обновление автопарка и улучшение экологической ситуации в стране. В последние годы в Азербайджан завозили большое количество старых авто, которым более 10 лет, в частности, из Грузии. Он отметил, что вскоре могут быть приняты и дальнейшие шаги, такие как переход на Евро 5. Что касается цен, то, по мнению эксперта, возможно, ближе к лету на вторичном рынке автомобилей цены на старые машины повысятся где-то на 2%.

Многих волновал момент того, что будет с теми покупателями, которые заказали старые машины в дальнем зарубежье, например, в Америке, и уже оплатили покупку. Ждать покупку придется пару месяцев, а запрет вступает в силу уже через месяц. Кабмин внес ясность: гражданам, которые заказали из-за рубежа автомобили, возраст которых превышает 10 лет, и заплатили за покупку, заключив сделку до 29 марта 2023 года, разрешат ввезти в страну эти автомобили.

Экономист Натиг Джафарли, комментируя принятое решение, отметил, что правительство обосновывает его новой экологической программой, включающей в себя борьбу с загрязнением воздуха.

«Действительно, новые машины более экологичны. Но в Азербайджане покупательная способность населения небольшая, а новые авто обходятся весьма дорого. Скорее всего, это приведет к тому, что старые машины внутри страны будут дорожать, ведь запрещен их ввоз, а не эксплуатация. Думаю, что машины, выпущенные где-то в 2005 — 2013 годы повысятся в цене, и это произойдет в ближайшие недели. Благие намерения правительства и его забота об экологии понятны, но одними запретами невозможно добиться нормальных результатов. Считаю, что для этого нужны и стимулирующие шаги. Другое дело, если бы параллельно правительство приняло решение о снижении таможенных пошлин и НДС на новые машины. Например, на машины, выпущенные пять лет назад, можно было бы снизить таможенные пошлины и НДС на 25%, на машины, которым три года – 50%, на совсем новые машины – 75%. Это бы произвело хороший эффект. Граждане были бы заинтересованы в покупке, что изменило бы автопарк в стране в лучшую сторону и позитивно отразилось бы на экологической ситуации. А если ограничиться одними запретами, это будет только продлевать срок эксплуатации старых машин в стране – их будут беречь, ремонтировать», – поделился экономист.

Напомним, что в Азербайджане периодически говорят о программе утилизации старых авто, которую надо бы принять. Такая программа есть во многих странах – можно сдать отслужившую свое машину и получить сертификат на покупку новой со скидкой. Но у нас, как считают многие специалисты, это не сработает.

По словам Джафарли, сама по себе идея хорошая.

«Уже давно говорят об этой программе в Азербайджане, но пока нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что ее примут. Вообще непонятно, как она будет действовать, по какому тарифу все будет оцениваться и т.д. Обычно такие программы принимают страны, в которых развито производство автомобилей. Тогда это хорошо работает, у нас же этого нет, и в ближайшие лет десять точно не будет», – резюмировал он.