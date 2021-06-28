«Это означает, что все возможные комбинации этих двух прививок могут быть эффективно использованы для защиты от COVID-19… Это даст больше гибкости при вакцинации как в Британии, так и во всем мире», — приводятся в сообщении слова представителя Оксфордского университета профессора Мэттью Снейпа.(РИА Новости)