Смешанное применение вакцин производства AstraZeneca и Pfizer возможно, это формирует у человека иммунитет против COVID-19, сообщил Оксфордский университет.
Ученые изучили возможность введения человеку двух доз прививки от разного производителя — вакцины вводились с интервалом в 4 недели. Университет обещает в скором будущем обнародовать результаты испытаний с 12-недельным интервалом.
«Испытания, проведенные в Оксфордском университете в рамках исследования Com-COV показали, что смешанное применение вакцин Pfizer и AstraZeneca привело к генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19», — говорится в заявлении университета.