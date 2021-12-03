Житель из штата Северная Каролина случайно приобрел два одинаковых билета на одну и ту же лотерею, это принесло ему пожизненный доход в $50 тыс. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на информационное агентство UPI.

49-летний Скотти Томас из города Фейетвилл смотрел баскетбол по телевизору, когда он вспомнил, что забыл приобрести лотерею на ближайший розыгрыш. Тогда он приобрел билет в сети и выбрал выигрышные номера.

На следующее утро сын Скотти обратил внимание, что его отец приобрел в интернете два билета и заполнил их одинаково. Оба оказались призовыми. Так мужчина мог получать ежемесячно до конца жизни по $25 тыс.

«Когда я понял, что выиграл, мне пришлось лечь на пол, потому что я просто не мог в это поверить. Это просто благословение», — заявил Скотти.

Мужчина решил, что ему необходимо получить оба приза в качестве единовременной выплаты, общая сумма которой составила $780 тыс.

Скотти рассказал, что планирует инвестировать деньги в свой бизнес, оплатить счета, помочь своей семье и, возможно, приобрести дом.