Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю с 4 по 10 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 49,2%.

Как передает Интерфакс, об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», — заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 10 человек.

В период с 28 августа по 3 сентября сообщалось об увеличении заболеваемости на 31,6%, было зарегистрировано 16 умерших. Таким образом, заболеваемость показывает рост пятую неделю подряд.

Количество госпитализаций за прошедшую неделю составило 1 636 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 39,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в 16 регионах увеличение более чем в среднем по России.

С 4 по 10 сентября выздоровели 4 509 человек, или на 23,4% больше в сравнении с предыдущей неделей.