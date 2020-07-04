Заблокированные мощными ливнями японцы попросили помощи в соцсети

Жители префектуры Кумамото на юго-западе Японии, заблокированные в домах из-за мощных ливней, попросили помощи в социальной сети Twitter. Об этом сообщает телеканал NHK.

Проливные дожди стали причиной разлива рек, затоплений и оползней. Из-за этого японцы, оказавшиеся в районе стихийного бедствия, вынуждены спасаться на крышах домов. В своих твитах они просят помощи, сообщая о себе и родственниках.

В частности, более десятка подобных сообщений насчитывается в небольшом городе Хитоёси. В пожарную охрану города, которая выполняет и функции службы спасения, всего поступило более сотни сообщений с просьбами о помощи.

На данный момент на место бедствия направлены десять тысяч военных. По предварительным данным, два человека находятся в критическом состоянии. Еще 13 жителей префектуры не выходят на связь.

В японских префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация для 200 тысяч человек из-за последствий сильных проливных дождей. Там объявлен максимальный уровень опасности (lenta.ru)