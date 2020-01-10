За всю историю наблюдений прошедший год стал вторым по показателю высокой температуры

Глобальная среднегодовая температура в 2019 году заняла вторую строчку в списке тепловых рекордов, уступив лишь показателю 2016 года, говорится в сообщении Copernicus Climate Change Service (C3S).

C3S является одной из шести тематических информационных служб, предоставляемых программой наблюдения за Землей «Коперникус» (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. «Коперникус» — это оперативная программа, основанная на существующей исследовательской инфраструктуре и знаниях, имеющихся в Европе и других странах. C3S опирается на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).

«C3S объявил сегодня, что 2019 год до пяти кряду продлил череду самых теплых годов за историю наблюдений и занял второе место по показателю глобальной среднегодовой температуры планеты. В то же время в Европе был зафиксирован самый теплый год в истории», — говорится в сообщении.

Как уточняют климатологи, температурный показатель 2019 года на 0,04 градуса уступает показателю 2016 года, который остается самым жарким в истории. В то же время 2019 год был на 0,6 градуса теплее, чем средний показатель 1982-2010 годов. Средняя температура за последние пять лет была на 1,1-1,2 градуса выше, чем в прединдустриальный период (до ХIХ века).