В районе села Работино Запорожской области военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 («Аллигатор»). На странице 47-й ОМБр в соцсети Facebook сообщается, что «Аллигатор» заметила огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона около 07.40 утра, вертолет был сбит одним пуском из ПЗРК. На счету 47-й бригады это уже 8-й «навсегда приземленный Ка-52», подчеркивается в сообщении.

Примерно двумя часами ранее стало известно, что на Бахмутском направлении был сбит точно такой же российский вертолет. (DW)