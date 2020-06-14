За сутки в Украине выявили 648 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на 105 случаев меньше, чем накануне.

Умерли за этот период девять человек, выздоровели 106.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 154, жертвами коронавируса стали 889 человек, выздоровели 14 082.

За сутки ни одного нового случая заражения коронавирусом не было зафиксировано только в Луганской и Полтавской областях. Лидером по числу новых случаев COVID-19 стала Львовская область – там за сутки выявили 139 заболевших.