За сутки в мире зарегистрировали более 594 тысяч случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 55,92 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 594 тысячи. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло почти на 10 тысяч, превысив 1,34 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 19:13 мск 19 ноября в ВОЗ поступили сведения о 55 928 327 инфицированных и 1 344 003 умерших. Число заразившихся возросло на 594 542, а умерших — на 9 989.

Антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября — 670 830 инфицированных. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 42% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Европейский регион (254 649), на втором месте — Северная и Южная Америка (231 754), на третьем — Юго-Восточная Азия (55 350).