За сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет и нанесла 59 авиаударов, 28 из которых — по использованию беспилотников «Shahed-136».

«За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре», — речь идет в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

В частности, во время удара враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожено украинскими защитниками. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением беспилотников типа «Шахед-136» — 22 дрона были сбиты.

Также противник совершил более 90 обстрелов украинских территорий из реактивных систем залпового огня.

«Угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины», — говорится в сводке. (УНИАН)