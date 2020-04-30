За шторки и жалюзи в машинах штрафы выписывать не будут

Руководство Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана поручило не выписывать штрафы автомобилям со шторками и жалюзи (покрытие, ограничивающее видимость и прозрачность).

Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественность Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

«В соответствии с законом о шторках и жалюзи существуют штрафы. Однако руководство поручило сотрудникам не привлекать к ответственности водителей. Потому что этот вопрос находится на стадии рассмотрения в парламенте», — сказал он.