За шесть месяцев план антикризисных мер уложился в 752 млн манатов бюджетных средств

Объявлена сумма, затраченная правительством на поддержку граждан и экономики в период пандемии коронавируса. Министерство финансов информирует, что за шесть месяцев текущего года из государственного бюджета было потрачено 752 млн манатов в рамках мер по борьбе с последствиями COVID-19.

Напомним, что ранее в правительстве приняли План мероприятий по снижению негативного влияния пандемии коронавируса общей стоимостью 1 млрд 90 млн манатов ($641,2 млн по текущему курсу). Позже эта сумма была пересмотрена в сторону повышения до 2,5 млрд манатов ($1,5), а потом официальные источники заговорили о 3,5 млрд манатов. В СМИ апеллируют данными от 2,5 млрд до 3,8 млрд манатов, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса.

Следует отметить, что на эти цели выделяются средства из различных источников. Ведущими среди них являются средства государственного бюджета на 2020 год. В связи с этим министр финансов заявил, что «основные расходы были направлены на сектор здравоохранения, что вполне объяснимо. В настоящее время государство предпринимает большие шаги в этой области.

Что касается расходов госбюджета, выступая на заседании Кабинета министров по итогам социально-экономического развития за первое полугодие 2020 года и предстоящим задачам, министр финансов Самир Шарифов сообщил, что 1 млрд 409 млн манатов выделены из государственного бюджета на борьбу с пандемией и снижение ее негативного влияния на экономику. За 6 месяцев было профинансировано 752 млн манатов из этой суммы.

«Из выделенных на сферу здравоохранения средств в размере 250 млн манатов было израсходовано на 149 млн манатов, выделенных для мер по социально-экономической поддержке средств в размере 570 млн манатов – израсходовано больше на 281 млн манатов, из выделенных для мер по поддержке социального обеспечения 309 млн манатов – израсходовано на 244 млн манатов больше, из выделенных с целью оказания финансовой поддержки государственным компаниям 280 млн манатов – было израсходовано на 118 млн манатов больше средств», — информирует «Азертадж» со ссылкой на С. Шарифова.

Из цитируемого заявления главы Минфина ясно одно – из госбюджета на антикризисные меры определили полтора миллиарда манатов и половина этой суммы потрачена по назначению. Существуют различные данные о финансовых возможностях продолжающейся борьбы с пандемией коронавируса, о связанных с этим расходах, а также о пакете, выделенном государством для пострадавших от пандемии малообеспеченных граждан и бизнеса.

Например, по данным директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсала Гасымлы, объем бюджета, выделенного в Азербайджане на борьбу с пандемией, составляет примерно 3,5 млрд манатов, или 4,3% ВВП. По его словам, это довольно крупная сумма и при сравнении с другими странами становится ясно, что Азербайджан мобилизовал на борьбу с пандемией большую часть своего валового внутреннего продукта: «Именно благодаря этому в нынешнем году Азербайджан входит в число стран, наименее пострадавших от пандемии», сообщил Гасымлы.

Экономисты теряются в догадках, из каких источников и куда именно расходуется заявленная сумма. Выступление чиновника уже подхватили местные СМИ, сообщая, что эти средства уже потрачены (!) на повышение благосостояния азербайджанцев. «На улучшение благосостояния населения было потрачено 3,5 миллиарда манатов, что делает Азербайджан одной из стран с наименее пострадавшей экономикой от пандемии. По сравнению с другими странами в республике было выделено больше средств, чтобы уменьшить воздействие пандемии», — информирует cbc.az. http://cbc.az/ru/v_story/video1592838713