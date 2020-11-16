За прошедшие сутки в Турции у 3316 человек тесты на вирус дали положительный результат

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 356 375 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтвержден еще 94 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 11 601.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 417 594, поскольку еще у 3316 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 151 516 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 16 307 986 анализов. (haberler.com)