За прошедшие сутки в мире выявлено более 202 тысяч случаев заражения COVID-19

Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения коронавирусом в мире за сутки возросло на 202 545, передает ТАСС.

Таким образом, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 11 327 790 инфицированных.

Количество летальных исходов увеличилось на 4 134 и составило свыше 532 340 случаев.

Уточняется, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Соединенных Штатах — 2 833 552. Далее следуют Бразилия (1 577 004), Индия (697 413), Россия (687 862), Перу (299 080), Чили (295 532), Великобритания (285 420), Мексика (252 165), Испания (250 545), Италия (241 611).