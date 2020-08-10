За последние сутки в Турции выявлены 1193 человек заразившихся коронавирусом

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 224 970 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 14 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 5858.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 241 997, поскольку еще у 1193 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 62 219 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 5 326 035 анализов. (haberler.com)