За последние сутки в Турции от коронавируса скончались 193 больных

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 3 130 977 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 193 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 32 456.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 3 529 601, еще у 42 551 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 245 496 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 39 811 595 анализов. (Агентство Анадолу)