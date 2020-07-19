За последние сутки в России выявили 6 109 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 109, до 771 546. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост второй день подряд составил 0,8%.

Наименьшие темпы распространения инфекции, помимо Чукотки, где за сутки не выявили ни одного заболевшего, фиксируются в Москве, Подмосковье, Севастополе и Кабардино-Балкарии — 0,3%. В Северной Осетии, Ненецком автономном округе и Брянской области они составили 0,4%, в Дагестане, Калининградской, Калужской и Липецкой областях — 0,5%, сообщили в штабе.

В Москве был выявлен 591 новый случай заражения, в Свердловской области — 245, в Нижегородской — 218, в Ханты-Мансийском автономном округе — 237. В Санкт-Петербурге подтвердили коронавирус у 202 человек, это минимальный показатель с 28 апреля. (ТАСС)