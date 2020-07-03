За последние сутки в Азербайджане выявлено еще 583 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 583 случая заражения коронавирусом, 395 человек вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Семь пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 19 267 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 10 820 человек вылечились, 235 скончались, 8 212 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 7 137 тестов на коронавирус, за минувший период — 502 965 тестов на коронавирус.