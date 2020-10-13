За последние сутки в Азербайджане выросло число заразившихся коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 277 новых фактов заражения коронавирусом, 64 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три пациента с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрирован 42 381 случай заражения коронавирусной инфекцией. 39 468 человек прошли лечение и выздоровели, 612 человек скончались, лечение 2 301 человека продолжается.

За прошедший период проведено 1 миллион 187 тысяч 136 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 6 865.