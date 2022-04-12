В Азербайджане выявлено еще 36 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 289 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 375 человек вылечился, 9 703 скончались, число активных больных — 211.

За прошедшие сутки проведено 4775 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 750 860 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 9660 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 709, число получивших вторую дозу вакцины составило 856, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 7547, число, получивших бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус составило 548.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 558 968, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 331 706, вторую дозу получили 4 833 723 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 159 255, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 234 284 человека.