В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 39 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 237 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 332 человека вылечились, 9 703 человека скончались, число активных больных – 202.

За прошедшие сутки проведено 4 453 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 743 461 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 312 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 566, вторую дозу получили 664 человека, «бустерную» дозу – 6 559 человек. Число вакцинированных «бустерной дозой» после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 523.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 549 307, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 330 997, вторую дозу получили 4 832 867 человек, «бустерную» дозу получили 3 151 707 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой привились 233 736 человек.