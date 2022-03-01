В Азербайджане выявлено еще 832 случая заражения коронавирусом, 2329 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

21 пациент с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 786 502 случая заражения коронавирусной инфекцией, 767 702 человека вылечились, 9 438 человек скончались, число активных больных – 9362.

За прошедшие сутки проведено 8865 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 563 829 тестов.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 35 481 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2005, вторую дозу получил 2071 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 29607, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 1798 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 017 868, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 300 633, вторую дозу получили 4 786 953 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2 724 169, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 206 113 человек.