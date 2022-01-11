В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, 392 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 622 236 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 606 311 человек вылечились, 8 471 скончались, число активных больных — 7 454.

За прошедшие сутки проведено 9 333 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 957 603 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 735 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 396, вторую дозу получили 4 124 человека, бустер-дозу получили 25 215 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 531 165, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 187 462, вторую дозу получили 4 699 487 человек, бустер-дозу получили 1 644 216 человек.