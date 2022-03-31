В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

1 пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 932 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 781 889 человек вылечились, 9 692 скончались, число активных больных – 351.

За прошедшие сутки проведено 4489 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 701 673 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 14 612 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 994, вторую дозу получили 1 483 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 11 415, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 720 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 456 322, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 324 386, вторую дозу получили 4 824 633 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 078 608, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 228 695 человек.