В Азербайджане выявлено еще 36 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
2 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 103 факта заражения коронавирусной инфекцией. 782 084 человека вылечились, 9 700 скончались, число активных больных — 319.
За прошедшие сутки проведено 4 867 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 721330 тестов.
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 12 054 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 844, вторую дозу получили 1 259 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 9 297, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 654 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 13 503 634, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 328 019, вторую дозу получили 4 829 162 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 115 333, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 231 120 человек.