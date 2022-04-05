В Азербайджане выявлено еще 36 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 103 факта заражения коронавирусной инфекцией. 782 084 человека вылечились, 9 700 скончались, число активных больных — 319.

За прошедшие сутки проведено 4 867 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 721330 тестов.

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