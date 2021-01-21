За последние сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 218 человек

В Азербайджане выявлено еще 218 случаев заражения коронавирусом, 770 человек вылечились, 9 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 228 246 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 218 387 человек вылечились, 3 053 скончались, число активных больных – 6 806.

До сегодняшнего дня проведено 2 341 807 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 5309 тестов.