В Азербайджане выявлено еще 72 случая заражения коронавирусом, 72 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 395 человек вылечились, 10 006 человек скончались, число активных больных – 564.

За прошедшие сутки проведено 1 930 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 420 424 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 226 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 75, вторую дозу получили 38 человек, «бустерную» дозу – 97 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 16.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 929 891, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 395 304, вторую дозу получили 4 875 385, «бустерную» дозу – 3 394 667 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 264 535 человек.