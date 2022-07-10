В Азербайджане выявлено еще 37 случаев заражения коронавирусом, 35 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 732 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 644 человека вылечились, 9 719 человек скончались, число активных больных – 369.

За прошедшие сутки проведено 2 018 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 986 078 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 13 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получил 1 человек, «бустерную» дозу – 12 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 0.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 781 770, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 359 466, вторую дозу получили 4 855 347, «бустерную» дозу – 3 316 498 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 250 459 человек.