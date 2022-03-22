В Азербайджане выявлено еще 34 случая заражения коронавирусом, 145 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

7 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791545 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 781202 человека вылечились, 9666 скончались, число активных больных — 667.

За прошедшие сутки проведен 2741 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6671287 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 92 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 4, вторую дозу получили 20 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 67, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получил один человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13368581, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5319393, вторую дозу получили 4814504 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3010364, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 224320 человек.