В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено три летальных исхода от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 209 человек вылечились, 10 114 скончались, число активных больных — 154.

За прошедшие сутки проведено 1 205 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 519 926 тестов.

В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 396 человек.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 111, второй дозой — 123 человека.

Тремя и более дозами вакцинированы 144 человека, после положительного теста на коронавирус бустерную дозу получили 18 человек.